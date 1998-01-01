نادي الاسير: الوضع الصحي للطفلين الجريحين حج محمد وزقزوق مستقر

وأضاف المحامي محاميد، الذي تمكن من زيارة الطفلين الجريحين، في مستشفى "شنادير" الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الطفل حج محمد مصاب برصاصتين إحداهما في الفخذ الأيمن والثانية في ساقه، وقد خضع لعملية جراحية، فيما أصيب الطفل زقزوق برصاصة بساقه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الطفلين حج محمد وزقزوق يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أطلقت الرصاص عليهما، قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.