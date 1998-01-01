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غرينبلات يرحب باطلاق خدمة الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية

الأربعاء 24 يناير 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يرحب باطلاق خدمة الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية



القدس/سما/

اثنى الممثل الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات يرجب باطلاق خدمة الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية .

وقال، غيرينبلات عبر بيان صحفي، "سررتُ هذا الأسبوع بإطلاق خدمات الجيل الثالث الخلوية من قبل شركات الاتصالات الخلوية  في الضفة الغربية جوال والوطنية.  تفخر الحكومة الأمريكية بأنها عملت وبشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، وشركات الهواتف، ومكتب الرباعية، لتشجيع هذا التحسن الملموس في حياة الفلسطينيين".

وأضاف، "تتيح خدمات الجيل الثالث المشغلة فلسطينياً في الضفة الغربية إمكانية الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف النقالة، ما يتيح الفرصة لتمكين المبادرات الريادية والابتكار وإتاحة فرص جديدة في مجال الاتصالات وتقديم الخدمات. إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتجاوز الحدود.  يتوقع أن تزود خدمات الجيل الثالث دعماً هاماً للاقتصاد الوطني وأن تساعد في خلق فرص عمل وجلب المزيد من العائدات للسلطة الفلسطينية.  وفي ظل العولمة التي نشهدها اليوم، يتيح الجيل الثالث فرصة الوصول إلى خدمات الهواتف الخليوية وبسرعة عالية وإلى تقوية اتصالات المستخدمين بالمجتمع العالمي.  في هذا الصدد، سوف تواصل الحكومة الأمريكية مناقشاتها مع كافة أصحاب الشأن المعنيين من أجل تيسير المزيد من وسائل التكنولوجيا المتقدمة في كل من الضفة الغربية وغزة،.         

وأكد الممثل الأمريك الخاص، هذا و"نواصل العمل مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين لتحسين الإقتصاد المحلي، ولنؤكد جهود الرئيس ترامب للتوصل إلى إتفاق شامل.  وعلى الرغم من أن الطريق ليست دائما سلسة، إلا أن الجيل الثالث يعد أحد الأمثلة على ما يمكن تحقيقه عند العمل سوياً"

#اتصالات #غرينبلان #لضفة

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