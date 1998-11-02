صيدم يبشر بتسهيلات إضافية للأسرى لتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا

رام الله/سما/

بشّر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، الأسرى في معتقلات الاحتلال بأن الوزارة استصدرت قراراً من مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم (5) بشأن نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، بحيث يُستثنى الأسرى في معتقلات الاحتلال من بند الانتظام والإقامة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة، على أن يكون الأسير قد سجل وأنهى دراسته داخل الأسر، ويسري هذا الاستثناء على الأسرى الذين التحقوا بالجامعات اعتباراً من تاريخ 02/11/1998م.

وقدم صيدم شكره الكبير للحكومة على قرارها هذا، مثمناً دورها الدائم في دعم أبناء شعبنا الذي يعاني تحت وطأة الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى الذين يتشبثون بالحياة والعلم رغم قيد الاحتلال.

وأكد صيدم أن الوزارة ومن منطلق إيمانها بأحقية أسرانا البواسل والمعتقلين في سجون الاحتلال في استكمال دراساتهم العليا، وأهمية فتح آفاق المستقبل أمامهم بالرغم من جميع المعيقات التي يضعها الاحتلال أمام تحقيق طموحاتهم، فإنها تسعى بكل السبل الممكنة لتمكين هذه الشريحة التي ضحت بالكثير في سبيل رفعة الوطن وحريته ونيل حقوقه.