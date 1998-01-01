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تحكي قصة حب جمعته بامرأة قروية وزياراتها الليلية لقصره.. عرض رواية رومانسية لصدام حسين

الأربعاء 24 يناير 2018 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحكي قصة حب جمعته بامرأة قروية وزياراتها الليلية لقصره.. عرض رواية رومانسية لصدام حسين



بغداد / وكالات /

عندما تسمع اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين سيتبادر إلى ذهنك حروب وآراء ومواقف سياسية، لكن ربما تتفاجأ بأنه في عام 2000 وقبل 17 عاماً من الآن، نشر صدام رواية رومانسية تباع الآن على قائمة الكتب المخفضة المترجمة للغة الإنكليزية على موقع "أمازون" الشهير.

فحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن النسخة الإنكليزية من رواية "زبيبة والملك" متاحة حالياً للشراء من على موقع أمازون، وهي ضمن 4 روايات أخرى نُسبت إلى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وتتناول الرواية المؤلفة من 160 صفحة، قصة حبّ خيالية وُضعت منذ آلاف السنين حول ملك عراقي -يرمز إلى صدام نفسه- وقروية تُدعى زبيبة، وخلال زياراتها الليلية إلى قصر الملك، تتحدث معه لساعات عن الدين، والمحبة، والقومية، وإرادة الشعب.

تقول بعض التقارير الإعلامية إن الرواية أثارت جدلاً كبيراً حول ما إذا كان صدام حقاً كتبها بنفسه أم لا. واهتمت حينها وكالة الاستخبارات الأميركية بتحليل الرواية لمعرفة كيف يفكر وما هي أيديولوجيته.

وقد ترجمت الرواية إلى الإنكليزية في العام الماضي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

#حب #صدام حسين #امازون

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