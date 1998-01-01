وزير الصحة يناقش مواضيع صحية مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رام الله / سما /

ناقش وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، مع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك عدد من القضايا والمواضيع الصحية، إضافة الى سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة قضايا وملاحظات المواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع عقدة الوزير عواد مع د. دويك بحضور وفد من الهيئة وذلك في مقر الوزارة برام الله.

وأكد وزير الصحة على أن الوزارة لاتدخر جهدا في العمل على تطوير القطاع الصحي، مشيرا الى النهضة والتطور الحاصل على القطاع الصحي في السنوات الأخير وذلك بشهادة العديد من المنظمات الصحية العربية والإقليمية والدولية.

وأطلع وزير الصحة مدير وأعضاء الهيئة على ماتقوم به الوزارة من جهود في توفير الأدوية، وتقديم العلاج للمرضى داخل و خارج الوزارة، وفي كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، مشددا على أن وزارة الصحة لم ولن تترك أي مريض دون علاج أو دواء.

وشدد وزير الصحة على أن الدعم الذي تحظى به الوزارة من قبل السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، مكن الوزارة من الإقلاع، وجعل القطاع الصحي ينمو ويزدهر بشكل ملموس.

وتم الإتفاق على عقد مزيد من اللقاءات والإجتماعات المستقبلية والعمل على تعزيز التعاون في كافة الملفات الطبية التي تهم المواطنين.