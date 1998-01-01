جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحريري ينفي إدلائه بأي تصريحات لوسائل اعلام اسرائيلية

الأربعاء 24 يناير 2018 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري ينفي إدلائه بأي تصريحات لوسائل اعلام اسرائيلية



وكالات

 أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء, بياناً نفى فيه ما يتم تداوله عن ادلائه  بتصريح لوسيلة اعلامية إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأكد البيان الذي نشرته وسائل الإعلام اللبنانية, أن الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة اسرائيلية لا في دافوس ولا في غيرها.

وفيما يلي نص البيان..

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري البيان الآتي:

يتداول بعض وسائل الإعلام نقلا عن حسابات تواصل اجتماعي تصريحا ملفقا يزعم أن الرئيس الحريري أدلى به لوسيلة إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الرئيس الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إسرائيلية، لا في دافوس ولا في غيرها.

وكانت الإذاعة العبرية الرسمية "كان" قالت، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري نفى احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله.
وذكرت الإذاعة  عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بان رئيس الحكومة اللبنانية اشار إلى إنه :" لا يوجد الان أي احتمال لخطر اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل ، بذلت اقصى جهودي في الموضوع وأتأمل ان لا يحدث هذا".

 

#الحريري #احتلال #حرب

أخبار ذات صلة

الأردن ينفي تصريحات نسبت للملك عبدالله حول السعودية والتحالف الإسلامي

مقتل وزير اعلام داعش بسوريا

حزب الله

ردا على مناورات اسرائيلية الاضخم منذ 19 عاما.. حزب الله: مستعدون لمواجهة اي حماقة اسرائيلية

الحريري- ارشيف

الحريري إلى مصر غدا

الحريري والسبهان - ارشيف

سلمان يلتقي الحريري

ماذا يفعل سعد الحريري في تل أبيب؟!

الأكثر قراءة اليوم

البيت الابيض يكشف : فلسطينيون من الضفة وغزة يتصلون بالادارة الامريكية بعيدا عن السلطة

ما هي علاقة غزة و"المنسق" بفضيحة صفقة الغواصات الالمانية لاسرائيل؟

مجلي ينهي زيارة عمل لغزة التقى خلالها 30 مؤسسة وعددا من القيادات السياسية والنخب

صحيفة إسرائيلية: اعتقال السيسي لـ"عنان" فاجأ إسرائيل

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل الراحل " ياسر عرفات

النائب العام بغزة: الشرطة العسكرية لن تتدخل في قضايا المال العام وتحيل كافة القضايا للنيابة

﻿يحدث لأول مرة في الأردن: الشارع متعاطف مع لص بنك غير محترف

الأخبار الرئيسية

طلاب الاونروا - ارشيفية

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

عريقات- ارشيف

عريقات: أي مبادرات أمريكية للسلام "مرفوضة فلسطينيا" طالما لم تتراجع عن اعترافها القدس عاصمة لإسرائيل

بينت - ارشيف

بينيت يزعم: حُكم "عباس" يلفظ أنفاسه الأخيرة واصبح غير ذي صلة

أبو مرزوق

في زيارة غير معلنة .. أبو مرزوق يلتقي بمسؤولين مصريين‎

كيري والرئيس عباس

كيري يبعث رسائل للرئيس : "اصمد و كن قويا و لا تنكسر أو تحضع وترامب لن يبقى طويلا

الاتصالات الفلسطينية