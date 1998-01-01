الحريري ينفي إدلائه بأي تصريحات لوسائل اعلام اسرائيلية

وكالات

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء, بياناً نفى فيه ما يتم تداوله عن ادلائه بتصريح لوسيلة اعلامية إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأكد البيان الذي نشرته وسائل الإعلام اللبنانية, أن الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة اسرائيلية لا في دافوس ولا في غيرها.

وفيما يلي نص البيان..

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري البيان الآتي:

يتداول بعض وسائل الإعلام نقلا عن حسابات تواصل اجتماعي تصريحا ملفقا يزعم أن الرئيس الحريري أدلى به لوسيلة إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

يؤكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الرئيس الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إسرائيلية، لا في دافوس ولا في غيرها.

وكانت الإذاعة العبرية الرسمية "كان" قالت، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري نفى احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت الإذاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بان رئيس الحكومة اللبنانية اشار إلى إنه :" لا يوجد الان أي احتمال لخطر اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل ، بذلت اقصى جهودي في الموضوع وأتأمل ان لا يحدث هذا".