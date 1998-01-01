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العوض: زيارة بنس تأتي في سياق المخطط الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية

الأربعاء 24 يناير 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، أن زيارة "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي للمنطقة، تأتي في سياق المخطط الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية و تمثل إمعانًا في سياسة الانحياز الأمريكي للاحتلال وممارساته العنصرية.

وأشار العوض في تصريح صحفي له اليوم، أن "خطاب "بنس" في الكنيست، جاء ليؤكد على هذه السياسة، الأمر الذي يعطي ضوءًا خضرًا للاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن "أولى ثمار الزيارة هو قرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع يقضي بمنح صلاحيات كاملة لما يسمى مجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، بدء حرب أو القيام بعمل عسكري كبير قد يؤدي الى حرب".

وأيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، توصية "لجنة عميدرور"، لتعديل القرار الأساسي، حيث يكون "الكابينت" وليس حكومة الاحتلال هو المخول بإعلان الحرب.

وشدد العوض على أن مقاطعة الإدارة الأمريكية هي الخطوة الأولى في الإجراءات اللازمة لمعاقبتها على انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي، مؤكدًا في ذات السياق على أن الشعب الفلسطيني عبّر بشكل واضح عن رفضه لقرار "ترامب" وعن رفضه للسياسة الأمريكية بأكملها وبزيارة "بينس" العدوانية.

وفيما يخص الموقف العربي الرسمي تجاه خطوات الإدارة الأمريكية وقراراتها بشان القدس، قال العوض: "إنه موقف مؤسف خاصة من الدول المؤثرة في المنطقة"، آملًا أن يكون الموقف الرسمي العربي أكثر حزمًا وأكثر وضوحًا وجدية في رفض السياسة الأمريكية، ومشدّدًا على أنه كان يجب أن تتم ترجمته من خلال رفض استقبال بنس في المنطقة العربية، لافتًا إلى أن التعويل فقط على الشعوب العربية وعلى القوى التقدمية في المنطقة العربية.

وحول لقاء الرئيس محمود عباس اليوم بوزراء خارجية الدول الأوروبية، قال العوض: " إن اللقاء جاء ليؤكد الموقف الفلسطيني الرافض للسياسية الأمريكية والانحياز الكامل لدولة الاحتلال، ويؤكد أن لا قبول بدور أمريكي راع للسلام، ويطالب برعاية دولية تكون مهمتها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

يُذكر أنه وافق على هذا القرار76 عضواً، في حين عارضه 13 عضواً، وسيتم بحث القرار أمام "أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي".

ودعا إلى ضرورة أن تكون رعاية العملية السياسية من خلال رعاية جماعية ومشتركة بشكل مختلف عن تلك التي كانت تنفرد بها الولايات المتحدة، معتبرًا أن أحد أوجه القصور التي أدت إلى هذا الفشل هي الرعاية المنفردة من قبل الولايات المتحدة.

#وليد العوض #مفاوضات #ترامب

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