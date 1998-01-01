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محافظ سلطة النقد يعلن عن تقدم في الترتيب العالمي لنظام المعلومات الائتماني

الأربعاء 24 يناير 2018 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يعلن عن تقدم في الترتيب العالمي لنظام المعلومات الائتماني



رام الله / سما /

أعلن معالي السيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية عن تقدم كبير أحرزته سلطة النقد الفلسطينية في الترتيب العالمي لنظام المعلومات الائتماني لسلطة النقد في بند سهولة الوصول للائتمان Getting Credit وفقاً لتقرير مناخ الأعمال السنوي 2018 الصادر عن البنك الدولي.

وبهذه المناسبة أعرب معالي المحافظ عن شكره الجزيل للسيد الرئيس ولدولة رئيس الوزراء على دعمهما اللامحدود لسلطة النقد وجهودها في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، ما مكنها أن تتبوأ مكانة مرموقة بين نظيراتها العربية والدولية.

وقال معالي المحافظ إن سلطة النقد حققت قفزة نوعية بهذا التصنيف، حيث كان تصنيفها عالمياً في عام 2017 في المرتبة (118) من بين دول العالم التي تدير نظم استعلام ائتماني سواء قطاع عام (بنوك مركزية) أو قطاع خاص (شركات استعلام تابعة للقطاع الخاص)، في حين جاء تصنيفها لهذا العام على مستوى العالم والمستويين العام والخاص في المرتبة (20) محققة بذلك قفزة نوعية ومحافظة بهذا التصنيف على ريادتها لهذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبما يشمل القطاعين العام والخاص ودول الجوار والعديد من الدول الاوروبية.

وأضاف معالي السيد عزام الشوا أن هذا التصنيف يعني بأن مناخ أو بيئة الوصول إلى الائتمان في فلسطين    Access to Finance  من ناحية النظم والتشريع وحماية الحقوق والنمو في التسهيلات وانخفاض مستويات التعثر هي بيئة مواتية ومتطورة وفقاً للمعايير الدولية.

وتقدم معالي المحافظ بالتهنئة الحارة لكافة موظفي سلطة النقد، معتبراً أن هذا الإنجاز الجديد ما كان ليتحقق لولا مهنية وحيوية كادر سلطة النقد، الذي أثبت كفاءته إقليمياً ودولياً في أكثر من مجال يتعلق بعمل البنوك المركزية.

جدير بالذكر أن نظام الاستعلام الائتماني الموحد في سلطة النقد، يضم قاعدة بيانات موحدة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية والديموغرافية، والتصنيف على نظام الشيكات للمتعاملين مع المصارف ومؤسسات الإقراض سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات. ووقعت سلطة النقد خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام المعلومات الائتماني ونظام الاستعلام الموحد الذي يعتبر جزءاً من خدمات مكتب المعلومات الائتماني الذي تشرف عليه سلطة النقد الذي حاز على ثناء المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

#سلطة النقد

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