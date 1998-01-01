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بلدية خان يونس تتلف 182 طن أغذية منتهية الصلاحية و5,324 كجم لحوم فاسدة

الأربعاء 24 يناير 2018 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

قالت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أن لجنة الرقابة الصحية المشكلة من قسم الصحة العامة لديها ومفتشي مباحث التموين ودائرة الطب الوقائي ووزارة الإقتصاد الوطني وبالتعاون مع شرطة البلديات قد قامت بمصادرة وإتلاف (182) طناً من الأغذية منتهية الصلاحية، فيما تم تحرير (160) محضر ضبط ومصادرة بحق المخالفين للأنظمة والشروط الصحية المعمول بها وتحويل مرتكبي المخالفات للنيابة العامة، وذلك خلال العام 2017م.

وبين مسئول قسم الصحة العامة في البلدية الأستاذ سعيد الأسطل أنه قد تم تنفيذ عشرات الجولات الرقابية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتفتيش والرقابة الصحية على الأغذية والمواد المعروضة في الأسواق ومحلات البقالة والمطاعم ومخازن الأغذية ومراقبة طرق الحفظ والتخزين للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك حيث تم إتلاف الكميات السابقة من خلال اللجنة المذكورة ووفق النظام المعمول به.

وأشار الأسطل إلى أن تم تحقيق الكشف الصحي على (114) حرفة وتم منح عدم ممانعة لــ(112) منهم وإيقاف حرفتين لعدم مطابقتهما الشروط الصحية المطلوبة، إلى جانب تلقي (129) شكوى من الجمهور حول المكارة الصحية والتعامل معها وفق الأصول، وتسليم (279) إخطارا وتحرير (27) مخالفة بحق متسببي المكاره الصحية.

وأوضح أن المسلخ التابع لبلدية خان يونس قد حقق الإشراف الطبي على ذبح (4575) رأس كبيرة من العجول والأبقار و(141) رأس صغيرة من الماعز والضأن، إلى جانب إتلاف (10) رؤوس بشكل كلي نتيجة لعدم مطابقتها لشروط الذبح، وتم كذلك إتلاف (2362) كجم رئات، و(2762) كجم كبد و(200) كجم لحوم بشكل جزئي.

وذكر الأسطل بأن البلدية تبذل جهود متواصلة من أجل مكافحة الحشرات والقوارض حيث تم استخدام (341) لتر زيوت بترولية شملت السولار والزيت المحروق، و(600) لتر بكتيريا (BTI) و( 107) لتر بيرمترول و(79) لتر بيرمافوج لمكافحة حشرة البعوض ومنع توالدها، فيما تم تجهيز كافة السموم الخاصة بمكافحة القوارض وتنفيذ (9) حملات لمكافحة الكلاب الضالة واستخدام (450) كبسولة لينت بالخصوص.

#بلدية خان يونس #منتهية الصلاحية

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