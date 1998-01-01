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الحمد الله يستقبل وفدا من نقابة المهندسين ويطلع على احتياجاتها

الأربعاء 24 يناير 2018 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله وفدا من نقابة المهندسين، بحضور نقيب المهندسين م. مجدي صالح، حيث اطلع على احتياجات وانجازات النقابة.

وأطلع الحمد الله الوفد على جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية، خاصة على صعيد المناطق الصناعية والمشاريع التشغيلية، رغم انخفاض المساعدات الخارجية، وعقبات الاحتلال في وجه الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية لا سيما في المناطق المسماة "ج".

وجدد الحمد الله تأكيده على توحيد الجهود ما بين الحكومة والنقابات المختلفة، لما فيه من مصلحة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، نتيجة الحصار الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة، مشيدا في هذا السياق بالمهندسين الفلسطينيين وكفاءتهم سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مؤكدا دعم الحكومة للنقابة وقطاع المهندسين.

من جهته عبر نقيب المهندسين مجدي صالح عن شكر النقابة للحكومة على جهودها المبذولة في دعمها، وعلى صعيد تطوير المشاريع المنفذة في فلسطين.

#الحمد الله #نقابة المهندسين

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