في زيارة غير معلنة .. أبو مرزوق يلتقي بمسؤولين مصريين‎

غزة / سما /

في زيارة غير معلنة وسريعة، استغرقت 24 ساعة، التقى القيادي البارز في حركة حماس ومسؤول ملف العلاقات الدولية والسياسية فيها، الدكتور موسى أبو مرزوق صباح اليوم الأربعاء، بمسؤولين مصريين في جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "القدس" أن اللقاء جاء لاستكشاف الخطوات المقبلة في ملف المصالحة الفلسطينية التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتأتي زيارة أبو مرزوق العاجلة إلى القاهرة متزامنة مع التغييرات والترتيبات الأخيرة في جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبوع الذي شهد إقالة اللواء خالد فوري من رئاسة الجهاز، وتعيين اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائما بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية إلى حين تعيين رئيس جديد لها.

وأمس كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية عن أن مصر ترتب لقاءً قريباِ بين "فتح"و"حماس".

وأضاف هنية في خطاب له: "حماس" مستعدة لأي لقاء من أجل المصالحة ولمعالجة كل الإستعصاءات التي برزت على طريق التطبيق والتنفيذ.