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الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري بالقدس بشبهة الدهس

الأربعاء 24 يناير 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا على حاجز عسكري بالقدس بشبهة الدهس



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، شاباً على حاجز عسكري تابع لها قرب مدخل بلدة الزعيّم شرق مدينة القدس بشبهة "محاولة تنفيذ عملية دهس" لجنود الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سيارة حاولت دهس عناصر من قوات الاحتلال قرب حاجز "الزعيم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت نفس المصادر إن سيارة كانت تسير على الشارع الرابط ما بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وبلدة الزعيم، غيّرت مسارها عند وصولها إلى نقطه تفتيش على الحاجز العسكري "الزعيم" وفرّت من المكان، وقد أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه السيارة التي اتجهت الى القدس، في حين وصلت تعزيزات عسكرية الى المنطقة وشرعت بحملة مطاردة للسيارة.

#الاحتلال #اعتقال #القدس #دهس

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