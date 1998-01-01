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نادي الأسير يطلع وفداً من حزب العمال البريطاني على أوضاع الأسرى

الأربعاء 24 يناير 2018 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، وفداً من حزب العمّال البريطاني، على أوضاع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لنادي الأسير في مقره برام الله، حيث عبّر فارس عن تقديره للدور الذي تلعبه الأحزاب في تدويل قضية الأسرى، واستجلاب الدّعم السّياسي لهم، والمساهمة في مواجهة التضليل والسياسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام الأوروبي والدولي، لوصم قضية الأسرى بما يسمّى "الإرهاب".

واستعرض فارس جملة الانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى في معتقلات الاحتلال، لا سيما في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة تسن باستمرار تشريعات جديدة ضد الأسرى تتناقض مع القانون الدولي، مشيراً إلى تفشي ممارسة سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات المختلفة بحق الأطفال المعتقلين، من اعتداءات بالضرب وأحكام جائرة وغيرها.

بدوره، أكد الوفد البريطاني معارضته ورفضه لأي انتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الحزب قام بحملة للتوقيع على وثيقة تدعو لإطلاق سراح الأسرى الأطفال، ووقع عليها نحو 40 نائباً في البرلمان البريطاني.

#نادي الأسير

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