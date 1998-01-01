الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة فجر اليوم

رام الله /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، 18 مواطنا من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف يعقوب حمامدة (40 عاما) من مخيم الدهيشة بعد دهم منزله وتفتيشه.وأضافت المصادر أنه أثناء اقتحام المخيم اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت نيران أسلحتها دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند طايل فارس (20 عاما) من بلدة دير استيا بعد تفتيش المنزل وتخريب محتوياته شمال غرب سلفيت.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت الشقيقين خليل حسن أبو حسين (32 عاما)، وحسام أبو حسين (20 عاما) وزوجته وهي أم لطفلين، وفتشت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الفتى مالك عبد الفتاح جوابرة (16 عاما)، ورفعت العلامي من بلدة بيت أمر.ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وحاصرت منطقة واد برقين وإسكان الهدف بمخيم جنين، واعتقلت الشاب عدي جابر صالح جرار بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه ومداهمة عدة منازل من عائلة جرار وتفتيشها، واستجوبت ساكنيها وعبثت بمحتوياتها مستخدمة الكلاب البوليسية وسط إطلاق القنابل الصوتية.

