لابورت في مانشستر استعداداً للانتقال إلى السيتي

وكالات / سما /

سافر ايميريك لابورت مدافع أتلتيك بيلباو في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة مانشستر استعداداً للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

صحيفة أس الإسبانية وضحت في تقاريرها بأن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع لابورت وأتلتيك بيلباو من أجل اتمام الصفقة في يناير الحالي، وذلك في ظل حاجة بيب جوارديولا لقلب دفاع بسبب عدم اقتناعه بمستوى البدلاء، إلياكيم مانجالا وفينسنت كومباني، إلا جانب تراجع مستوى نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز في الآونة الأخيرة.

ووضحت أس بأن لابورت سيصبح أحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم، حيث سيدفع السيتي 65 مليون يورو من أجل فسخ عقده مع بيلباو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يخضع لابورت للفحص الطبي في مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، قبل أن يوقع على عقد انتقاله إلى مانشستر سيتي لمدة خمسة مواسم بصيغة رسمية الأربعاء أو الخميس.