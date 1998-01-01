وفد برلماني برئاسة د. بحر يزور أسرى محررين

غزة / سما /

زار وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عدد من الأسرى المحررين مؤخرا، مهنئا بالسلامة بخروجهم من سجون الاحتلال، وضم الوفد البرلماني النائب يوسف الشرافي، النائب مشير المصري، النائب محمد شهاب، والنائب يونس الأسطل.

وزار الوفد كل من الأسرى المحررين، باسل أبو زينة، سليمان أبو الجديان، احمد المدلل، عصام المنيراوي، زياد الصوفي.

وثمن د. بحر الدور البطولي للأسرى في سجون الاحتلال بما قدموه من تضحية للوطن، وضحوا بعمرهم خلف القضبان من اجل تحرير الوطن والايمان بالمقاومة كطريق لتحرير فلسطين، مؤكدا أن شعبنا وفصائله المقاومة مازال على درب الجهاد والمقاومة.

وناشد جميع الفصائل بالعمل السريع على تحرير كافة الأسرى من كافة التنظيمات وتبييض السجون، وضرورة العمل على انجاز صفقة وفاء الأحرار "2"، مطالبا المقاومة الفلسطينية بالتمسك بمطالبها وشروطها حتى انجاز الصفقة.

وأكد على أن قضية الأسرى تأتي على سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، ملفتا أن المجلس خاطب العديد من البرلمانات الدولية بشأن قضيتهم، ودعا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال من اجل الافراج عنهم وتبييض السجون من كافة الأسرى.