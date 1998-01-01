جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد برلماني برئاسة د. بحر يزور أسرى محررين

الأربعاء 24 يناير 2018 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عدد من الأسرى المحررين مؤخرا، مهنئا بالسلامة بخروجهم من سجون الاحتلال، وضم الوفد البرلماني النائب يوسف الشرافي، النائب مشير المصري، النائب محمد شهاب، والنائب يونس الأسطل.

وزار الوفد كل من الأسرى المحررين، باسل أبو زينة، سليمان أبو الجديان، احمد المدلل، عصام المنيراوي، زياد الصوفي.

وثمن د. بحر الدور البطولي للأسرى في سجون الاحتلال بما قدموه من تضحية للوطن، وضحوا بعمرهم خلف القضبان من اجل تحرير الوطن والايمان بالمقاومة كطريق لتحرير فلسطين، مؤكدا أن شعبنا وفصائله المقاومة مازال على درب الجهاد والمقاومة.

وناشد جميع الفصائل بالعمل السريع على تحرير كافة الأسرى من كافة التنظيمات وتبييض السجون، وضرورة العمل على انجاز صفقة وفاء الأحرار "2"، مطالبا المقاومة الفلسطينية بالتمسك بمطالبها وشروطها حتى انجاز الصفقة.

وأكد على أن قضية الأسرى تأتي على سلم أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، ملفتا أن المجلس خاطب العديد من البرلمانات الدولية بشأن قضيتهم، ودعا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال من اجل الافراج عنهم وتبييض السجون من كافة الأسرى.

#وفد برلماني #اسرى محررين

أخبار ذات صلة

سميرة الحلايقة - ارشيف

اعتقال 10 مواطنين بينهم النائب في التشريعي سميرة الحلايقة واسرى محررين

شعار المركز

حرب دبلوماسية بين اسرائيل وفلسطين... وفد برلماني بريطاني يصل فلسطين الأسبوع المقبل

مسؤول كويتي يطرد الوفد الإسرائيلي

فيديو:مسؤول كويتي يطرد الوفد الإسرائيلي من قاعة اجتماع برلماني دولي

شلح والنخالة

بدعوة من مصر.. وفد من الجهاد الاسلامي برئاسة شلح يصل القاهرة

دحلان - ارشيف

الطيراوي: دحلان نائب برلماني وملاحقته عبر الانتبربول "غير جائز دستورياً ولا قانونياً"

الرئيس عباس

القناة العبرية الثانية : خوف في رام الله من فوز ترامب برئاسة امريكا

الأكثر قراءة اليوم

مصر : اعتقال المرشح للرئاسة الفريق سامي عنان

تعيين عبد الناصر دراغمة مديرا لدائرة العلاج بالخارج بدلا من "اميرة الهندي"

فيديو: حدث في سوريا .. وقف ينعى شقيقه الشهيد فوافته المنية

صور: إطلاق النار على فلسطينيين قرب حاجز زعترا جنوب نابلس بزعم محاولة الطعن

جنين: زرع جهاز تنصّت في هاتف وابتزّ سيّدة جنسيًا

الملك "عبد الله الثاني" يضغط لاطلاق سراح "عهد التميمي"

صور: السيسي يخضع للفحص الطبي استعداداً لتقديم أوراق ترشحه

الأخبار الرئيسية

كيري والرئيس عباس

كيري يبعث رسائل للرئيس عباس : "اصمد و كن قويا و لا تنكسر أو تحضع لترامب

الشهيد ياسر عرفات

كتاب: شارون أمر بإسقاط طائرة مدنية لقتل الراحل " ياسر عرفات

ترامب

البيت الابيض يكشف : فلسطينيون من الضفة وغزة يتصلون بالادارة الامريكية بعيدا عن السلطة

تنصت - ارشيف

مؤسسة "الحق" : اجهزة امنية بالضفة تتنصت على المواطنين خلافا للقوانين

مجلي وهنية - غزة

"الأخبار" اللبنانية: "صديق ترامب" إلى غزة.. رئيس وزراء جديد..أم رئيس سلطة؟!

الاتصالات الفلسطينية