الشرطة تحبط سرقة صراف آلي للبنك الإسلامي في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أحبطت شرطة محافظة بيت لحم، فجر اليوم الأربعاء، سرقة صراف آلي للبنك الإسلامي في بيت لحم، وضبطت مبلغ 400 ألف شيقل بداخله .

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن مجهولين قاموا فجرا، بخلع الصراف الآلي للبنك الإسلامي الفلسطيني في محطة الباصات المركزية، بواسطه مركبة، إلا أن بعض المواطنين شاهدوهم، وأبلغ موظف أمن البنك الشرطة، التي تحركت والمباحث العامة على الفور، فترك اللصوص الصراف، ولاذوا بالفرار باتجاه الحاجز المؤدي إلى القدس، والمعلومات تشير إلى أن المركبة من نوع ماغنوم.

وأضاف ارزيقات أنه تم ضبط 400 ألف شيقل، وتسليمها في مركز المدينة حسب الأصول، إلى مدير البنك والذي تم تأمينه ومرافقته للبنك. كما تم ضبط مركبة مشتبه بها في منطقة حوسان، وجاري الفحص إن كانت هي المستخدمة في السرقة.