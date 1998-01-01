"الجمعية الإسلامية" قدمت مساعداتها 32500 أسرة في مدينة غزة خلال عام 2017

غزة / سما /

قدمت الجمعية الإسلامية بغزة مساعدات عينية ومالية كبيرة للجمهور المستفيدين من خدماتها خلال العام 2017م ، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المساعدات والهبات (32500) أسرة.

وذكر أمين عام الجمعية د. نسيم شحدة ياسين أن هذه المساعدات هي مساعدات خيرية ودورية وذات طابع إنساني بحت مؤكداً علي أن الجمعية تعمل بدافع الإنسانية ووفقاً لقاعدة الحاجة ولا تستثني من خدماتها احداً من المحتاجين لأي سبب كان ، وتأتي هذه المساعدات في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها مواطنو قطاع غزة الأمر الذي يوجب علينا جمعياً أن نبذل أقصي جهد مستطاع لخدمة شعبنا بكافة شرائحه وفي مقدمتهم الشريحة الأكثر فقراً وحاجة كما قال أمين عام الجمعية.

وحين سؤاله عن تفاصيل تلك المساعدات أضاف ياسين قائلاً…

انه تم تقديم كفالات شهرية لعدد (3965) يتيماً خلال هذا العام.

في حين تم تقديم كفالات شهرية لعدد (747) اسرة فقيرة.

أما على الصعيد الصحي قال ياسين بأن الجمعية تقدم كل ما بوسعها من اجل دعم وتطوير هذا المجال حيث استفاد من مركز طيبة الطبي التابع للجمعية ما يزيد(15600) خلال هذا العام.

وإيماناً منها في نشر الثقافة والوعي قال ياسين أن الجمعية الإسلامية كان لها الأثر في تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة الوعي عند أمهات الأيتام والأسر الفقيرة حيث عقدت الجمعية العديد من الدورات التدريبية المختلفة على مدار العام.

وفي نهاية حديثه رفع أمين عام الجمعية اسمي آيات الشكر والتقدير لكل من ساهم ويساهم في دفع مسيرة الخير والعطاء بفلسطين ، وأهاب بكافة المؤسسات الخيرية والأهلية وأهل الخير لتقديم يد العون للجمعية ودعم مشاريعها الإنسانية والخيرية حتى تتمكن من مواصلة مشوارها الطويل في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المكلوم.