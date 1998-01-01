الفنانة مريم حسين بطلة فيلم تُركي

عالم الفن

أُطلق مؤخراً برومو الفيلم التركي Adı Aşk أي "اسمه حب" والذي تشارك في بطولته الفنانة المغربية ​مريم حسين​ وملكة جمال العرب السابقة ​فاتي جمالي​ إلى جانب الممثل التركي ​مصطفى ياباش​.



وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل كبير حيث حقق أكثر من 276 الف إعجاب.



وتجسد فيه حسين شخصية "زينب"، وهي فتاة خليجية تعيش حياتها من دون قيود، وكان صرح مخرج العمل ومؤلفه أيوب ديرليك إلى أن الهدف من إشراك ممثلين عربا في هذا العمل هو تعريف الجمهور التركي عليهم في مقابل الشهرة التي يحظى بها الممثلون الأتراك في العالم العربي.



من المنتظر ان يبدأ عرض الفيلم في تركيا في 28 الجاري، إضافةً إلى أنه سيعرض في عدد من دول الشرق الأوسط وفي عرض خاص للاجئين السوريين في غازي عنتاب.‎

