هل مُنعت اغاني "أحلام" على الاذاعات السعودية؟

عالم الفن

الإذاعات السعودية ممنوعة من بث أغنيات الفنانة الإماراتية أحلام بل وحتى من استضافتها .. خبر زعم أحد الصحافيين السعوديين أنه صحيح ونشره على تويتر.. ليرد عليه رئيس القسم الفني بجريدة الشرق الأوسط السعودية، عبد الله مخارش على تويتر نافيًا الخبر جملة وتفصيلا . ويدفع الصحفي إلى نفي الخبر في تغريدة منفصلة عبر حسابه متمنيًا التوفيق للفنانة أحلام.



لترد أحلام على الصحفي أنها لن تتركه هذه المرة ، وستحول القضية إلى قضية رأي عام وسترفع قضية تشهير بالعلن ضده. ومتسائلة : لماذا أُمنع، انا ابنة زايد، انا ابنة الإمارات وابنة السعودية، وأحلام تملك أكبر قاعدة جماهيرية في السعودية شئت أم أبيت، هالخبر من اللي عطاك اياه؟!.



وفي سياق متصل ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام في مداخلة هاتفية اليوم مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج تفاعلكم الذي يعرض على قناة العربية لتنفي شائعة منع أغانيها من العرض في القنوات السعودية قائلة: “ما في أحد يقدر يمنعني من الغناء في السعودية فهذه بلادي فانا روحي وعيوني فداء للسعودية.



وأضافت :"مفروض الصحفي مايصرح بهذا الكلام فالذي أحزنني أن يصرح بذلك شخص يكتب عن نفسه إعلامي وحسابه موثق بالسوشيال ميديا فالسعودية بلد عظيم فكيف يحسب مثل هذا الإعلامي عليها الذي صرح بأنه ليس من جمهور أحلام ولهذا ألف هذا الخبر وأنا أقول له أنا صاحبة أكبر قاعدة في العالم العربي والسعودية".



وتابعت: "السعودية من اليد اللي تعاوني وأنا دمي محروق من أمس ولذلك أتحدث بانفعال ليش ممنوعة من السعودية إيش اللى سويته في حياتي خطأ تجاه السعودية فأنا لم أتحدث في حياتي كلمة خطأ تجاهها فهل فيه أغنية أنا أمنع علي".

