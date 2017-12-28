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النقب: هدم قرية العراقيب للمرة 124

الأربعاء 24 يناير 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: هدم قرية العراقيب للمرة 124



القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات إسرائيلية بحماية الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك للمرة الـ124 على التوالي.

وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في تاريخ 28.12.2017، وذلك بعد يومين من إلغاء قرار إبعاد الشيخ صياح الطوري عن قريته.

وعلى الرغم من حالة الطقس والمنخفض الجوي الذي تتأثر منه البلاد، لم تأبه السلطات الإسرائيلية بالأهالي وخصوصًا الأطفال الصغار حيث أبقت أهلها دون مأوى في العراء.

وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى اقتلاع أهالي العراقيب من منازلهم وأرضهم وتهويد المكان، في الوقت الذي تلاقي فيه صمودا من قبل الأهالي حفاظا على أرضهم

#العراقيب #هدم #النقب

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