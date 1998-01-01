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﻿عارضة أزياء محجّبة تنسحب من حملة "لوريال" بسبب تصريحات معادية لإسرائيل

الأربعاء 24 يناير 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
﻿عارضة أزياء محجّبة تنسحب من حملة "لوريال" بسبب تصريحات معادية لإسرائيل



وكالات / سما /

انسحبت المدونة البريطانية المختصة في أسرار الجمال من دعاية شركة لوريال لمستحضرات التجميل، بسبب نشرها تغريدة "ضد إسرائيل" عام 2014.

وأعربت أمينة خان، أول مسلمة محجبة تشارك في حملة إعلانية لمستحضرات العناية بالشعر في بريطانيا، عن "أسفها الشديد" لنشرها التغريدة على تويتر، واعتذرت عن "الضرر" الناجم عن المنشور.

وأعلنت أمينة عن أسفها عبر حسابها على موقع إنستغرام، قائلة: "أشعر بأسف عميق لمحتوى التغريدة التي كتبتها عام 2014، وأعتذر بصدق عن الأذى الناجم عن المنشور".

وقالت السيدة خان في تغريدتها تلك: "إسرائيل دولة غير شرعية" و"إسرائيل = فرعون. كلاهما قتلة أطفال"، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وبهذا الصدد، قال متحدث باسم لوريال باريس، في حديث مع Newsbeat: "علمنا مؤخرا بسلسلة التغريدات التي نُشرت عام 2014، من قبل أمينة خان التي ظهرت في حملة إعلانية ببريطانيا. ونقدر اعتذارها عن المضمون والأذى الذي تسببت به".

واستطرد المتحدث قائلا: "لوريال باريس ملتزمة بالتسامح والاحترام تجاه جميع الناس. ونتفق مع قرار خان الانسحاب من الحملة الإعلانية".

#عارضة أزياء #اسرائيل #تغريدة

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