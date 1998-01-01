كيف تغير من مزاج زوجتك السيئ؟

وكالات / سما /

تمر الحياة بين الزوجين بمراحل صعبة وظروف حالكة تتطلب تعاضد الزوجين وتعاونهما لتخفيف وطأة الظروف وإيجاد حلول مناسبة لما يعترض طريقهما من مشاكل ومتاعب، ولأن المرأة مخلوق عاطفي بطبعه، فإنها تمر بمراحل إحباط وغضب وحزن بنسبة أكثر من الرجل، وهنا يأتي دور الرجل في التخفيف عنها ومساندتها ومواساتها قدر المستطاع.



وأورد موقع "فاميلي شير الإلكتروني 5 طرق بسيطة تمكّن الرجل من التخفيف عن زوجته وإعادة الابتسامة إلى وجهها، على النحو التالي:



1- أشعرها بالحنان

من الضروري أن تشعر زوجتك بحنانك عبر العديد من الممارسات مثل العناق أو عبارات الحب أو النظرات المليئة بالحنان، فهذه الأفعال عادة ما تؤدي إلى شعور المرأة بالراحة والهدوء والأمان.



2- استمع إلى شكواها

يعتبر الإنصات لزوجتك وشكواها أكثر أهمية من محاولة حل مشاكلها، فغالباً ما تكون المرأة قادرة على حل مشاكلها بنفسها ولا تحتاج سوى لشخص يدعمها وينصت إلى ما تقول.



3- قدم لها الثناء

إن كانت زوجتك تعاني من الإحباط والمتاعب، فإن أفضل شيء يمكنك فعله من أجلها هو أن تقدم لها الثناء وتجعلها تشعر بقيمة ما تقوم به، وأن تركز على الأشياء التي تبرع بها وتبعد تفكيرها عن الأشياء التي تتسبب في إحباطها وتشعرها بضعفها.



4- عبر لها عن حبك

عندما تكون زوجتك في حالة نفسية سيئة، تجنب أن تبدي انزعاجك منها لأن ذلك سيفاقم انزعاجها ويزيد من سوء حالتها النفسية، وعوضاً عن ذلك حاول أن تظهر لها حبك عبر توجيه عبارات الحب لها، وتهدئتها قدر المستطاع حتى يتغيز مزاجها وتعود إلى حالتها الطبيعية.



5- امنحها استراحة

قد تشعر المرأة بالتعب والإرهاق والإحباط بسبب أعمال المنزل المجهدة، وهنا لا بد من أن تتدخل للحد من هذا الشعور وأن تمنحها استراحة تخفف عنها هذه الأعباء وتخرج معها في نزهة إلى السوق أو المطعم، أو حتى اصطحابها في رحلة ترفيهية إلى خارج البلاد إن كان ذلك ممكناً.