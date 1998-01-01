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البهداري يقترب من الالتحاق بالوحدات

الأربعاء 24 يناير 2018 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البهداري يقترب من الالتحاق بالوحدات



الخليل / سما /

ذكرت مصادر صحفية أردنية أن نادي الوحدات الاردني ينتظر وصول المدافع الفلسطيني عبد اللطيف البهداري قائد منتخب فلسطين وشباب الخليل، بعد حصوله على المخالصة المالية من ناديه الشباب، للعب في صفوف الوحدات ضمن مرحلة إياب الدوري الأردني، بعد أن اتفق الطرفان على كافة التفاصيل المالية.

ويعتبر البهداري مكسبا لتدعيم دفاعات الوحدات، وسبق له ان لعب ضمن صفوفه وشاركه فرحة التتويج بالرباعية الثانية 2010، قبل أن يغادر في رحلة احترافية إلى السعودية، وعاد مجددا 2013-2014 إبان القيادة الفنية لعبد الله أبو زمع، وشارك الفريق ايضا فرحة التتويج بلقب الدوري، وتربطه علاقة وثيقة بإداري والجهاز الفني لفريق الوحدات، وسبق له أن لعب تحت اشرافه الفني إبان قيادة محمود لمنتخب فلسطين.

وبقرب اتفاق الوحدات الاردني مع البهداري سيرتفع عدد اللاعبين الفلسطينيين المحترفين بالدوري الاردني الى 4 لاعبين بوجود محمد صالح مع الفيصلي، ومحمد بلح ومحمود وادي مع الاهلي الاردني.

#البهداري #نادي الوحدات #شباب الخليل

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