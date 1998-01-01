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خاصية جديدة في سناب شات تستهدف غير المشتركين

الأربعاء 24 يناير 2018 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خاصية جديدة في سناب شات تستهدف غير المشتركين



وكالات / سما /

قال موقع سناب شات للتواصل الاجتماعي إنه بصدد إطلاق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق.

وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق.

وأعلنت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص يوميا في الربع الثالث الذي انتهى في 30 سبتمبر وهو أقل من المتوقع.

وقالت الشركة إنه سيكون باستطاعة مستخدمي التطبيق مشاركة المنشورات الرسمية أو الشخصية أو منشورات البحث عبر رابط سيكون متاحا على موقع سناب شات.

وحسب رويترز، قالت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها، إن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوما بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة.

وجرى تحديث تطبيق سناب شات في نوفمبر الماضي لتبسيط التصفح بعد شكاوى من صعوبة استخدامه.

#سناب شات #خاصية

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