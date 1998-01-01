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غوغل ستضيف ثلاثة كابلات بحرية لتحسين الخدمات السحابية

الأربعاء 24 يناير 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل ستضيف ثلاثة كابلات بحرية لتحسين الخدمات السحابية



وكالات / سما /

قالت شركة "غوغل" الثلاثاء إنها تخطط لإضافة ثلاثة كابلات بحرية العام المقبل كجزء من خطة لتحسين خدمات الحوسبة السحابية لديها.

وذكر نائب رئيس الشركة ترينور سلوس في تدوينة أن "هذا الاستثمار سيوسع من شبكتنا السحابية الموجودة بالفعل ... وهو يعني سرعة واتصالا أفضل لكل المستخدمين".

وسيمتد كابلان لآلاف الأميال من الولايات المتحدة إلى أجزاء من أوروبا وأميركا الجنوبية. فيما سيصل الكابل الثالث بين هونغ كونغ وغوام.

وبذلك يرتفع عدد الكابلات التي استثمرت فيها غوغل إلى 11 كابلا بحريا حتى الآن.

وتتم تلك الاستثمارات عادة بالتشارك مع عدد من شركات الاتصالات والتكنولوجيا من بينها "فيسبوك".

#غوغل #الخدمات

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