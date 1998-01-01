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بلدية خان يونس تزرع وتوزع 10,211 شتلة في الشوارع ودعماً للأهالي والمؤسسات

الأربعاء 24 يناير 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بزراعة وتوزيع (10,211) شتلة في الشوارع والحدائق العامة ودعماً للأهالي والمؤسسات والتجمعات السكانية في أحياء خان يونس المختلفة لزراعتها في حدائقهم ومؤسساتهم، وذلك في إطار المساعي المبذولة لحماية البيئة والحدث من مخاطر التلوث والعمل على زيادة المساحات الخضراء في المدينة وذلك خلال العام 2017م.

وذكر رئيس قسم الحدائق والمتنزهات بدائرة الصحة والبئية المهندس عمر مطر  أن طواقم الدائرة تمكنت من زراعة (25) دونماً ببعض الأشجار المعمرة والمتمثلة في الخروب، الجميز، السدر والسرو في مشروع حدائق خان يونس العامة المعروف بــ"المتنزه الإقليمي"، بالإضافة إلى زراعة ما مساحته (170) متر مربع من النجيل في بعض المرافق الخدماتية.

وأشار مطر إلى أنه قد تم تنفيذ مشاريع طارئة لصيانة وتأهيل الملاعب الرياضية  وزراعتها بأكثر من (400) متر نجيل، وزراعة (7) دونمات نجيل في جزيرة الشهيد أحمد ياسين بشارع البحر غرب المدينة، وزراعة (200) متر نجيل بمتنزه الصداقة الإيطالية الفلسطينية، و(200) متر مربع أخرى تم توزيعها بالتعاون مع إحدى لجان الأحياء بالمدينة، إلى جانب استخدام ما يزيد عن (36) ألف لتر مبيدات زراعية لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية و(433) شوال أسمدة زراعية لتسميد الأشجار وتغذيتها.

وبين أن البلدية  قامت في وقت سابق بتركيب مظلات واستراحات ومقاعد ثابتة في المتنزه البحري الذي يقصده عموم المواطنين للإصطياف خلال فصل الصيف من أجل تعزيز خدمات البلدية وتوفير ساحات آمنة للعب للأطفال وذويهم. 

#بلدية خان يونس #شوارع

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