خدمات جباليا والصداقة إلى نهائي بطولة عهد التميمي للكرة الطائرة للناشئين

غزة / سما /

تأهل خدمات جباليا والصداقة إلى نهائي بطولة أيقونة القدس عهد التميمي للكرة الطائرة للناشئين مواليد (1999) فما فوق، وذلك بعد فوزهما على نماء الرياضي واتحاد بيت حانون الرياضي توالياً، في الدور نصف النهائي، وذلك مساء الإثنين المنصرم، في اللقاءين الذين أقيما على صالة الشهيد القائد سعد صايل غرب مدينة غزة.

وسيلتقي خدمات جباليا، والصداقة في المباراة النهائية، والتي ستقام بينهما يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، على ذات الصالة، وذلك الساعة الخامسة والنصف عصراً.

مكافآت مالية للأبطال

وأعلن عبد السلام هنية رئيس اتحاد اللعبة في المحافظات الجنوبية عن المكافآت المالية للبطل والوصيف، كاشفاً أن الفريق الذي سيتوج بلقب البطولة سيحصل على (1500) شيكل، فيما سيحصل وصيف البطولة على (1000) شيكل، مؤكداً على أن هذا الدعم يأتي حرصاً من اتحاد اللعبة على اهتمامه بفئة الناشئين، وتشجيعاً لهم على مواصلة المشاركة في البطولات التي ينظمها، قائلاً :"رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع من الناحية المالية، وعدم وجود داعمين لرعاية البطولة، إلا أن الاتحاد يجتهد في ظل الإمكانيات المتاحة له، ويعمل بكل جد من أجل رفعة اللعبة بكافة أركانها المختلفة".

خدمات جباليا (1/3) نماء الرياضي

وحقق خدمات جباليا الفوز على نماء الرياضي بثلاثة أشواط لواحد ، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: الشوط الأول لصالح نماء بنتيجة (25/23)، وباقي الأشواط لصالح الخدمات بنتيجة: (25/23)،(25/20)،و(25/16).

وقاد اللقاء محمد أبو سعدة أولاً، جهاد أبو حبل ثانياً، هشام الخطيب مسجلاً، وعلى الخطوط كل من ناصر زقوت ، ومحمد صافي ، مصطفى النواجحة من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد مراقباً للمباراة.

الصداقة (0/3) بيت حانون الرياضي

وحقق الصداقة فوزاً نظيفاً على اتحاد بيت حانون الرياضي بثلاثة أشواط دون رد، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي: (25/15)، (25/19)، و(26/24).

وقاد اللقاء حاتم حمودة أولاً، محمد مهاني ثانياً، أكرم السرسك مسجلاً، وعلى الخطوط كل من ياسر أبو عبيد ، وياسين عوكل ، أحمد صالح من لجنة المسابقات، وجمال فياض مراقباً للمباراة.

عقوبة انضباطية..

وفرض اتحاد اللعبة عقوبة انضباطية على لاعب فريق اتحاد بيت حانون الرياضي محمود البسيوني، حيث تم إيقافه (6) مباريات، إضافةً لعقوبة مالية (100) دينار أردني، وذلك نظراً لسوء السلوك، في الدور ربع النهائي.