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رسمياً.. اليويفا يطلق بطولة دوري أوروبا للأمم

الأربعاء 24 يناير 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. اليويفا يطلق بطولة دوري أوروبا للأمم



وكالات / سما /

عاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوضع خطوة جديدة بهدف تطوير منافسات المنتخبات الوطنية على المستوى القاري، حيث أن اليويفا قرر أخيراً استحداث بطولة جديدة للمنتخبات بنظام الدوري.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إطلاق دوري أوروبا للأمم، بمشاركة 55 منتخباً، سيقسمون لِـ 4 درجات، كل درجة ستعرف تواجد بين 12 و16 منتخباً على 4 مجموعات، حيث ستنطلق منافسات النسخة الأولى بنظام الذهاب والإياب ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

وبعد إنهاء دور المجموعات سيتم المرور إلى نظام خروج المغلوب بين أبطال المجموعات، حيث سيعلن الاتحاد الأوروبي لكة القدم “يويفا” في ديسمبر المقبل عن البلد المنظم لدور خروج المغلوب من كل درجة.

وبعد معرفة بطل كل درجة من دوري أوروبا للأمم، سيتم تنظيم بطولة نهائية بنظام خروج المغلوب تجمع بين أبطال الدرجات الأربعة في مارس 2020، حيث سيتم التعرف بعد ذلك عن بطل أبطال دوري أوروبا للأمم في نسخته الأولى.

#اليويفا #بطولة

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