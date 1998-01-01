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فيديو.. السيتي يجدد فوزه على بريستول ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

الأربعاء 24 يناير 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. السيتي يجدد فوزه على بريستول ويتأهل لنهائي كأس الرابطة



وكالات / سما /

جدد مانشستر سيتي انتصاره على بريستول سيتي ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “اشتون جيت” ، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .

وسجل أهداف السيتي كل من أدين فلينت مدافع بريستول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43 ، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 49 ، وكيفن دي بروين في الدقيقة 95 فيما أحرز هدفي بريستول مارلون باكفي الدقيقة 64 والدقيقة 94 .

وكان السيتي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه بهدفين مقابل واحد ، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب هو 5/3 .

وسيواجه مانشستر سيتي في النهائي الفائز من مواجهة تشيلسي وآرسنال في النصف نهائي الثاني ، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي 0/0 .

#مانشستر سيتي #بريستول

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