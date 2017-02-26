موقف مبابي من خوض مواجهة ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن مهاجمه الشاب كيليان مبابي سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة، ومن بينها مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف فبراير المقبل.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت غياب اللاعب فترة طويلة تقترب من 4 أشهر، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه أمام ليون (1-2) في الدوري الفرنسي.

ونفى إيمري تلك التقارير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة غانغون في دور الـ16 من كأس فرنسا، مشددا على أن إصابة اللاعب بسيطة ولن تبعده عن المباريات المقبلة للفريق.

وأوضح المدرب أن مبابي جاهز للمشاركة في المباريات، وينتظر فقط الحصول على التصريح الطبي من الفريق الطبي لسان جيرمان.

يشار إلى أن مبابي انضم لسان جيرمان خلال الصيف الماضي قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 180 مليون يورو، وسجل 15 هدفا وصنع 13 خلال 28 مباراة مع الفريق بكل المسابقات هذا الموسم.