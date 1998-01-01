فيديو.. إشبيلية يجدد فوزه على أتلتيكو ويعبر إلى نصف نهائي الكأس

وكالات / سما /

جدد إشبيلية فوزه على ضيفه إشبيلية بنتيجة (3-1) ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي احتضنها ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وبدأ إشبيلية المباراة بأفضل طريقة ممكنة، حيث نجح الفريق سريعاً في تسجيل هدف التقدم عبر سيرجيو اسكوديرو في الدقيقة الأولى، لكن سرعان ما عاد أتلتيكو مدريد إلى المواجهة بإدراك هدف التعادل عبر النجم انطوان جريزمان، لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

وبنفس سيناريو الشوط الأول عاد إشبيلية للتقدم سريعاً مع بداية الشوط الثاني عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح الأرجنتيي إيفير بانيجا، ليكثف بعد ذلك أتلتيكو مدريد من ضغطه على مرمى أصحاب الأرض بدون إدراك التعادل، وفيما كانت المباراة تسير نحو نهايتها عاد إشبيلية لتسجيل الهدف الثالث عبر بابلو سارابيا في الدقيقة 80.

وبنتيجة اليوم يكون إشبيلية أو المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه الساحق على أتلتيكو مدريد (5-2) في مجموع المبارتين.