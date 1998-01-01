العاهل الأردني: أفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل

عمان / وكالات /

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه يفضل “رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الأربعاء عن الملك عبد الله القول في تصريح لموفد “صوت إسرائيل” على هامش مشاركته في منتدى دافوس إنه “يفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل وأن يبقى متفائلا”.

وقال: “حتى بعد أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل يمكن المضي قدما في بلورة حل سياسي في حال أبدت الأطراف المعنية الرغبة في ذلك”.

وكان الأردن أعلن مؤخرا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز/ يوليو من العام الماضي وأسفرت عن مقتل أردنيين اثنين، وهي الحادثة التي أدت إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين.