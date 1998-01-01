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"كان" العبري يزعم : إيران توعز إلى حماس بتشكيل قوة في سوريا

الأربعاء 24 يناير 2018 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" العبري يزعم : إيران توعز إلى حماس بتشكيل قوة في سوريا



القدس المحتلة / سما /

زعم موقع "كان" العبري مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران أعطت تعليمات لحماس لإنشاء فرع للتنظيم في الجولان السوري، حتى يتمكن من ممارسة الضغط على "إسرائيل" في أوقات الحروب.

وبحسب الموقع العبري، فإن "العلاقات بين إيران وحماس تحسنت في الآونة الأخيرة؛ وتخللها دعم اقتصادي، وتعاون ضد "إسرائيل".

ووفقا لموقع "كان"، "أعطت إيران تعليمات لحركة حماس بإنشاء قوة فلسطينية من نفس التنظيم، بالجولان السوري المحتل، للعمل على إطلاق الصواريخ على (إسرائيل) خلال المعارك والحروب، وممارسة الضغط عليها".

وادعى الموقع، أن "إسرائيل" كشفت مؤخرًا عن محاولات حركة حماس العمل العسكري من جنوب لبنان، وأكد وزير الجيش ليبرمان أن حماس تجد صعوبة في تنفيذ عمليات من الضفة الغربية، لذلك تحاول فتح جبهة أخرى بجنوب لبنان

#ايران #حماس #قوة #سوريا

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