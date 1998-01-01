جوال تطلق خدمات الجيل الثالث

رام الله /سما/

أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال، خدمات الجيل الثالث الخلوية بشكل تجاري، مستخدمة شعار 3G++ "النت معك عطول" والذي يقدم خدمات الجيل الثالث بسرعة 3.75G ويعتمد على السرعة في نقل البيانات والمعلومات، ويُساهم بقوة في تحسين خدمات الاتصالات الحالية، وتقديم كل ما هو مميز لاستخدامات الانترنت المختلفة ويسهم بشكل أساسي بتوفيره قي كافة الأماكن العامة والخارجية تحديداً.

وتعتبر خدمات الجيل الثالث هامة جدًا على صعيد التكنولوجيا في فلسطين، حيث أنها ستمهد الطريق أمام صناعات برمجية مميزة، إضافة إلى منح القطاعين العام والخاص ورواد الإعلام الاجتماعي، فرص مميزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مما يساعد في تحسين وتطوير القطاعات المختلفة، بما فيها التجارة وتسهيل سبل التواصل مع العالم الخارجي، وكسب الوقت في اختيار البضائع وسرعة شحنها ونقلها.

وعبَّر مدير عام شركة جوال، عبدالمجيد ملحم، عن سعادته بتشغيل الخدمة، ووصفها بالتاريخية، وكشف أنَّ إطلاق خدمة الجيل الثالث "3G"، يُعدُّ حدثاً هامًا في تاريخ الشركة وتاريخ سوق الاتصالات الفلسطيني ، موضحًا أن استخدام الخدمة سيمنح المشترك الفلسطيني مزايا التمتع بمواكبة التطور التكنولوجي، والتواصل الأمثل أسوة بدول العالم المتقدمة ووضع فلسطين على خارطة ثورة الاتصالات العالمية والتطور الرقمي. وقال: "هذا الإنجاز الوطني جاء بعد أعوام من التفاوض بين الجهات الرسمية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي الذي كان يحجب عنا هذه الخدمة والترددات المتصلة بها لدواعي امنية ,سياسية ، واقتصادية، وسُمح لنا اليوم بالحصول على ترددات الجيل الثالث بعد ما أصبح الجيل الرابع متاح لمشتركي شركات المشغل الخلوي الإسرائيلية، ليحاول التقليل من إمكانياتنا وقدرتنا التنافسية، إلا أننا سنقدم للمشتركين كل ما هو جديد ومميز رغم مضايقات الاحتلال كما اعتدنا دائماً".

وأكَّد ملحم على أنَّ جوال تسعى دائمًا لمد جسور الثقة مع زبائنها الكرام، وتحرص على مواكبتهم بكل ما هو جديد، من خلال استحداث برامج وتطبيقات توفر عليهم الوقت والجهد في البحث عن المعلومة والتواصل مع الآخرين.

ووعد ملحم مشتركي جوال بتقديم أفضل العروض والخدمات الخاصة بالجيل الثالث، مشدّداً على أن الشركة تبذل قُصارى جهدها مع كافة الجهات المختصة، لتشغيل خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة الحبيب في القريب العاجل للإستفادة من حجم الخدمات المتاحة عبر هذا الجيل.

هذا وشملت حملة الإطلاق عدد من حزم الانترنت المتنوعة لكافة شرائح المجتمع بهدف توفير خيارات مميزة للمشتركين. كما وشمل عرض الاطلاق حزم مضاعفة تسهل على المشترك تصفح الانترنت والاستفادة من خدمات الجيل الثالث التي ستمكنه من استخدام الانترنت دون التقيد في مكان محدد تحت شعار "النت معك عطول" , اضافة الى تقديم هدية مجانية لجميع المشتركين بحزم الانترنت وهي عبارة عن انترنت مجاني وبسقف 5G حتى نهاية الشهر الحالي .

والتزاما من جوال بالموقف الوطني وانسجاما مع الحراك الشعبي بشأن القدس ,تم الغاء كافة الفعاليات المقررة يوم الثلاثاء, ولكنها اصرت على اطلاق الخدمات ليلة الثلاثاء ليتمكن المواطن الفلسطيني من نقل صورة ما يعانيه للعالم من خلال تقنية الجيل الثالث.

وتعمل جوال الرائدة في مجال التكنولوجيا، على تقديم خدمات الاتصال الخلوي الأكثر تطوراً في فلسطين، وتحرص على مواكبة التطورات العالمية على هذا الصعيد ,بما ينسجم مع تطلعات الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي أشار في تقريره الأخير إلى أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم سيصل إلى 4.3 مليار شخص في نهاية العام 2017، مشدَّدة على أهمية بروز تنمية هذا القطاع الهام في فلسطين، وتصدره خارطة الاتصالات العالمية, وفقًا للتنامي الكبير والذي وصل إلى دخول مليون مستخدم جديد يومياً للإنترنت في العالم، الأمر الذي بدوره يُرسّخ نشر الثقافة الفلسطينية في كل مكان عبر استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة التي باتت من أهم ضروريات الحياة.