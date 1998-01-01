حالة الجو حتى الجمعة و المنخفض الجوي مساء الغد

وكالات

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الاسرائيلية الثلاثاء، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي عميق قادم من غرب الأرضي التركية مساء الأربعاء ويستمر عدة أيام، في حين تتساقط الثلوج على مدينة القدس يوم الجمعة القادم.

ووفقاً للأرصاد "هناك خشية كبيرة من وقوع السيول في المدن الساحلية لفلسطين المحتلة خلال المنخفض الجوي".

الأربعاء سيكون الجو في ساعات الصباح غائماً جزئيا وفي ساعات المساء ستتأثر فلسطين بمنخفض جوي قادم من غرب تركيا وتسقط الأمطار بغزارة شمال ووسط الأراضي الفلسطينية.

ويوم الخميس وفقاً للأرصاد يتعمق تأثير المنخفض لتعم الأمطار جميع الأراضي الفلسطينية، وسط خشية من وقوع سيول في مدن الساحل، خاصة وأن حدة الامطار تشتد مساء الخميس.

وأشارت الأرصاد وفقاً لتوقعاتها إلى أن الجمعة القادمة سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة وتتساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية مع رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلو في حين تتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ وجبال الجليل والفرصة ستكون مهيأة لأول مرة في فصل الشتاء الحالي (2017/2018) لسقوط ثلوج على مدينة القدس ومدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن قوة الأمطار ستتلاشى صباح يوم السبت القادم.