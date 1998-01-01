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جنين: زرع جهاز تنصّت في هاتف وابتزّ سيّدة جنسيًا

الثلاثاء 23 يناير 2018 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: زرع جهاز تنصّت في هاتف وابتزّ سيّدة جنسيًا



رام الله / سما /

ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به، قالت إنّه حاول ابتزاز سيّدة "جنسيًا"، مستغلًا تسجيلات صوتيّة حصل عليها من خلال هاتف زوجها.

وأشار بيان الشرطة إلى أنّ سيّدة تقدمت بشكوى لدى فرع المباحث العامة في جنين، حول قيام مجهول بمراسلتها ومحاولته ابتزازها جنسيًا، مستغلًا حيازته تسجيلات صوتية تمكّن من الوصول إليها من خلال تنصّته على الهاتف النقال الخاص بزوجها. وبعد التحريّات، تم الاشتباه بشخص يعمل في صيانة أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.

وأضاف بيان الشرطة أنهه وبعد التحقيق معه، تبيّن أنّه قام بصيانة هاتف وجهاز حاسوب زوج المشتكية، وخلال عمليّة الصيانة وضع برنامجًا يمكّنه من تسجيل ما يدور حول الهاتف صوتيًا، حيث قام بابتزاز المشتكية من خلال تسجيلات صوتية بينها وبين زوجها، تم ضبطها على جهاز الحاسوب الذي ضُبطه في منزله.

وناشد الناطق باسم الشرطة المواطنين بأخذ العبر والدروس من مثل هذه القضايا وتوخي الحيطة والحذر أثناء صيانة أو بيع وشراء الأجهزة الذكية، وما قد يترتب على ذلك من انتهاك وخصوصياتهم

#جنين #تنصت #ابتزار #هاتف

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