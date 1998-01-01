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تعيين عبد الناصر دراغمة مديرا لدائرة العلاج بالخارج بدلا من "اميرة الهندي"

الثلاثاء 23 يناير 2018 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين عبد الناصر دراغمة مديرا لدائرة العلاج بالخارج بدلا من "اميرة الهندي"



رام الله /سما/

 نشرت وزارة الصحة ،اليوم الثلاثاء، رسالة شكر وتقدير وجهتها أميرة الهندي إلى الرئيس محمود عباس على تعيينها في منصبها الجديد مستشاراً لوزير الصحة الفلسطيني .
كما وقدمت د.الهندي التهاني للدكتور عبد الناصر دراغمة بتعينه قائما بأعمال مدير دائرة العلاج بالخارج متمنيا له النجاح والتوفيق.
وتقدمت اد. أميرة الهندي ظهر اليوم، برسالة موجهة لوزير الصحة د. جواد عواد جاء فيها مايلي :
أتقدم من فخامة السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ودولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، ومعالي وزير الصحة د. جواد عواد، بخالص الشكر وعظيم الإمتنان على الثقة التي منحوني إيها، بتعييني مستشاراً لمعالي وزير الصحة لشؤون التحويلات والعلاج بالخارج، وأنني أعدكم أن أكون عند حسن ظنكم، وثقتكم الغالية، ولن أدخر جهداً في خدمة المواطنين كما عهدتموني دائما.
كما وأتقدم بخالص التهاني والتبريكات من أخي وزميلي د. عبد الناصر دراغمة بتعينه قائما بأعمال مدير دائرة العلاج بالخارج متمنيا له النجاح والتوفيق.

د. أميرة الهندي
مدير عام دائرة العلاج بالخارج
مستشار الوزير لشؤون التحويلات الطبية

#اميرة الهندي #تحويلات #الرئيس

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