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فيديو: حدث في سوريا .. وقف ينعى شقيقه الشهيد فوافته المنية

الثلاثاء 23 يناير 2018 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: حدث في سوريا .. وقف ينعى شقيقه الشهيد فوافته المنية



دمشق / وكالات /

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب من ريف إدلب، وهو يلقي الكلمة الأخيرة له قبل وفاته، في مجلس عزاء شقيقه.

وذكرت قناة "حلب اليوم"، أن الشاب عبد الله محمد أمين ياسين، توفي في مجلس عزاء شقيقه عبد الرحمن ياسين، الذي قتل بمعارك ريف إدلب ضد الجيش السوري قبل أيام.

وظهر الشاب عبد الله ياسين في مجلس العزاء، وقال: "الحمدلله الذي كتب البقاء لنفسه، والفناء على خلقه"، قبل أن يسقط ويتم إعلان خبر وفاته.

وقال ناشطون إن عبد الله ياسين وهو شاب صغير بالعمر، يعتبر من "طلبة العلم" في قريته، بينما كان شقيقه الأكبر عبد الرحمن، مقاتلا في صفوف المعارضة.

يذكر أن الشاب عبد الله ياسين، هو أحد طلاب معهد "الإمام النووي" في ريف إدلب، وقال ناشطون إن المعهد تأسس قبل الثورة بسنوات طويلة.

#نعي #شهيد #سوريا #وفاة #شقيق

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