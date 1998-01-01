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صور: السيسي يخضع للفحص الطبي استعداداً لتقديم أوراق ترشحه

الثلاثاء 23 يناير 2018 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: السيسي يخضع للفحص الطبي استعداداً لتقديم أوراق ترشحه



القاهرة / وكالات /

جرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، الكشف الطبياستعداداً للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة لصحيفة "اليوم السابع" أن الرئيس السيسي حضر إلى مقر المركز القومي للتدريب بالعباسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لإجراء الكشف الطبي من خلال 4 عيادات طبية وهي: النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنة والقلب.

وقالت إنه تم تجهيز جناح كامل داخل مقر المركز القومي للتدريب بالعباسية كعيادات تخصصية للكشف الطبي على الرئيس ووقع الكشف الطبي عدد من الأساتذة والاستشاريين وفق محددات الهيئة الوطنية للانتخابات ومعايير الكشف التي حددتها المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وأوضحت المصادر أن السيسي أتم إجراء كافة الفحوص الطبية وفق قوائم التحاليل التي حددتها المجالس الطبية المتخصصة وسيتم إرفاق نتائج التحاليل بنتائج الكشف الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة.

يُذكر أنه من المقرر انتهاء تقديم طلبات الرغبة في إجراء الفحوص والكشوف الطبية لمرشحي الرئاسة يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري على أن تنتهى فترة تقديم التظلمات يوم 28 من ذات الشهر.

يذكر أنه لم يتقدم أحد من المرشحين الآخرين للرئاسة بإجراء الفحص الطبي حتى الآن، وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حملة الفريق سامي عنان إلقاء القبض عليه بعد اتهامات له من المؤسسة العسكرية بالتزوير واستدعائه للتحقيق.



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#السيسي #فحص الطبي #ترشح

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