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عشراوي تبحث مع السفير المصري آخر المستجدات السياسية

الثلاثاء 23 يناير 2018 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة في رام الله، مع السفير المصري المعين لدى دولة فلسطين عصام عاشور، آخر المستجدات السياسية والتطورات على الأرض.

وأكدت عشراوي للسفير عاشور، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشقيقتين فلسطين ومصر، وأعربت عن امتنانها وشكرها لدعم الحكومة المصرية الفاعل والمتواصل للمصالحة الفلسطينية، لا سيما دورها الأخير في التوصل إلى الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس في تشرين الأول الماضي.

كما جرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية والإقليمية، بما في ذلك، زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأخيرة للمنطقة، وقالت في هذا السياق: "إن المواقف المتطرفة للإدارة الأمريكية ورسالة بنس المسيحية الأصولية لم تؤد الى استبعاد الولايات المتحدة من دورها كوسيط للسلام فحسب، بل خلقت حاله من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. كما ان الدعم الأعمى من قبل هذه الإدارة لإسرائيل وتواطؤها مع الاحتلال العسكري الاستعماري وجه ضربة قاسمة لفرص السلام".

وفي نهاية اللقاء استعرض الطرفان آخر المستجدات على الأرض بما في ذلك الانتهاكات الاسرائيلية والتطورات الإقليمية والعربية، إضافة الى بحث الوضع الداخلي في فلسطين لا سيما ملفي المصالحة والانتخابات، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

#حنان عشراوي #السفير المصري

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