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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل خافيير ماسكيرانو

الثلاثاء 23 يناير 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل خافيير ماسكيرانو



وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن فك ارتباطه مع مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسيكرانو بعد 8 مواسم مع النادي.

وأكد النادي الكتالوني في بيانه أن النجم الأرجنتيني سيحصل على وداع من قبل النادي يوم الأربعاء، (الساعة 13 ظهراً) (بتوقيت مكة المكرمة) في قاعة 1899 بكامب نو.

وانضم ماسكيرانو إلى برشلونة من ليفربول في 30 أغسطس 2010، حيث قضى 7 سنوات ونصف حقق خلالها 18 لقبا في فترة من أفضل الفترات في تاريخ برشلونة.

وخاض ماسكيرانو 334 مباراة مع برشلونة، وسجل هدفا واحدا كان من نقطة الجزاء في مباراة أوساسونا بموسم 2016/17.

ومن المتوقع أن تكون وجهة ماسيكرانو القادمة نحو الدوري الصيني حيث يطمح للعب دقائق أكثر حفاظا على جاهزيته لكأس العالم بروسيا الصيف المقبل.

#برشلونة #ماسكيرانو

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