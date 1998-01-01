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الصحة تؤكد تخصيص مليون شيكل لتزويد مرافق قطاع غزة بالوقود

الثلاثاء 23 يناير 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تؤكد تخصيص مليون شيكل لتزويد مرافق قطاع غزة بالوقود



رام الله / سما /

أكد وزير الصحة د.جواد عواد تخصيص حكومة الوفاق "مليون شيكل"، لتزويد المرافق الصحية في قطاع غزة بالوقود.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، حذر أمس الاثنين أن الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر.

وقال القدرة في تصريح صحفي، إن الخدمات الصحية في قطاع غزة دخلت مرحلة الخطر بسبب أزمة الوقود، معبراً عن خشية توقف عدد من الخدمات الصحية خلال الأيام القادمة ولا يوجد حلول لتطويق الأزمة حتى اللحظة.

وتواجه وزارة الصحة في قطاع غزة منعطفاً خطيراً بسبب تناقص كميات الوقود لديها، حيث شكلت لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة في حال انعقاد مستمر لبحث تداعيات أزمة الوقود الخانقة التي تمر بها.

#الصحة #غزة #الوقود

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