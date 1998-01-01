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مصر : اعتفال المرشح للرئاسة الفريق سامي عنان

الثلاثاء 23 يناير 2018 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : اعتفال المرشح للرئاسة الفريق سامي عنان



القاهرة /وكالات/

نشرت الصفحة الرسمية للفريق سامى عنان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خبرا مفاده اقتياد الفريق عنان من جانب ممثلى جهات التحقيق، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفى هذا الإطار، بثت وكالة رويترز للأنباء خبرا قصيرا يؤكد ما نشرته الصفحة بشأن ضبط الفريق سامى عنان واقتياده لجهات التحقيق فى ضوء ما هو منسوب إليه.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت بيانا رسميا قبل قليل، يتضمن إيضاحات بشأن إعلان الفريق سامى عنان نيته الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأكد البيان أن "عنان" لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التى تورط فيها سامى عنان، قال إنه "ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وأشار البيان أيضا، إلى أن البيان الذى ألقاه سامى عنان معلنا فيه رغبته فى الترشح للرئاسة "تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم".

#مصر #السيسي #سامي عنان #انتخابات

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