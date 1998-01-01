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"إعمار" تنهي أعمال ترميم منزل أسرة فقيرة بخان يونس

الثلاثاء 23 يناير 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

أعادت جمعية "إعمار" للتنمية والتأهيل ترميم منزل يعود لأسرة فقيرة في منطقة قيزان النجار  بخان يونس جنوب قطاع غزة .

وذكر رئيس الجمعية الدكتور رامي الغمري، أن قسم الحد من الفقر التابع لجمعيته انجز ترميم منزل الأسرة الفقيرة بتمويل فاعل خير، موضحاً ان الجمعية وافقت على  عملية الترميم  لسوء الظروف المعيشية التي تعانى منها الاسرة المكونة من 10  أفراد. وأضاف: أن منزل الأسرة ليس صحياً وسقفه من الصفيح  التي تدلف عليه مياه الامطار وأن الفقر يحيط بأركان المنزل الشبه فارغ من الاثاث، ولا معيل للأسرة سوى أهل الخير.

واعتبر أن هذه المبادرة تضاف  في إطار مشروع إعادة ترميم منازل الأسر الفقيرة المعدمة التي تنفذها الجمعية منذ بداية مسيرتها الخيرية في خدمة المجتمع الفلسطيني.

وأشاد الغمري بجهود فاعل الخير الذى ستر أسرة فقيرة، وأعانها على الاستمرار في الحياة، داعيا فاعلي الخير للتعاون مع الجمعية لإعادة ترميم قرابة 500  منزلاً مهترئاً غير صالحاً للسكن الادمي ويعيش فيها فقراء قهرتهم حياة الضنك والبؤس.

#إعمار #أسرة

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