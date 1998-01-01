تألقي بالفراء مع الحجاب هذا الشتاء

وكالات / سما /

نحتاج جميعا في الشتاء إلى ارتداء ملابس ثقيلة لتحمينا من برد الشتاء القارس ولكن هل يوجد ما يحقق هذا الدفء سوى الفراء؟ الفراء من أكثر الأشياء التي تمنح دفء ليس له مثيل إذا تم مقارنته مع أي نوع آخر من الملابس. ظهر تربع الفراء على عرش الموضة من خريف 2018 ليستمر معنا في شتاء 2018 وقد رأيناه بشدة في كل شيء من السكارف وقفازات وجواكيت وتنورات بألوانه المختلفة. فإذا قررت أن تأخذين جولة في أحد المولات، أراهنك أنك ستجدين قطعة أو اثنين من الفرو في نافذة عرض كل متجر بأشكاله المختلفة. سواء كان الفراء بلون موحد أو ممزوجا بلون آخر، فهو سيزيد من أناقتك بكل تأكيد. أيضا الحجاب لن يمنعك من ارتداء الملابس المزينة بالفراء، فإليك هذه النصائح والأفكار لإطلالة أكثر تميزا.

١- إذا رغبت في شراء جاكيت من الفراء، فابتعدي عن الجواكيت الطويلة التي تكون بالكامل من الفراء الطويل. بل اختاري الجواكيت التي تكون ذات فراء ناعم وقصير فهي ستساعدك كثيرا في الحصول على إطلالة مميزة.

٢- تجنبي ارتداء أكثر من قطعة ملابس من الفرو، ولكن اختاري قفازا أو سكارف أو جاكيت قصير ليعزز من إطلالتك.

٣- إذا كنت ترغبين في الاستعداد بلوك رائع لسهرة مسائية، فاتجهي إلى بنطلون أو تنورة ماكسي من الجلد مع جاكيت من الفراء وحذاء ذو كعب عال.

٤- ليس شرطا أن ترتدي جاكيت من الفراء لكي تتألقي، ولكن يمكنك اختيار بلوفر تريكو بلون يروق لك مع بنطلون جينز وبوت واجعلي فقط السكارف من الفراء بنقشة مميزة مثل جلد النمر. فهل يوجد أجمل من ذلك؟

٥- تنورة طويلة من الفرو تناسب المحجبات كثيرا مع بلوزة وجاكيت علوي من الجلد ستساعدك في الحصول على طلة مسائية لا تقاوم!

٦- مع الفراء ابتعدي عن الأحذية الرياضية أو الباليرينا وارتدي أحذية ذات كعب عال أو بوت أنيق.

٧- الجاكيت الفرو بدون أكمام هو القطعة السرية لإطلالات أنيقة ومتنوعة لكل محجبة، ويمكنك ارتدائه بإحدى الطرق التالية: