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بلدية خان يونس تجمع وترحل 51 ألف طن نفايات و40 ألف كوب رمال وردميات

الثلاثاء 23 يناير 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

تمكنت طواقم قسم النظافة التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من جمع وترحيل (51) ألف طن نفايات و(40) ألف كوب رمال وردميات من شوارع مدينة خان يونس والأحياء المختلقة خلال العام 2017م وذلك في إطار مساعيها المبذولة للحفاظ على مستوى متقدم من النظافة والحفاظ على البيئة وحماية السكان من الأخطار المحدقة.

وبين مسئول قسم النظافة في البلدية الأستاذ محمد الأغا أن القسم تمكن من تطبيق خطة النظافة المعمول بها من خلال نظام جمع النفايات من أمام المنازل وفي الأحياء المخدومة من بيت لبيت بالإضافة إلى كنس الشوارع من الأوراق والنفايات المتطايرة وتنظيف النفايات بجوار الحاويات والقضاء على المكبات العشوائية وتوفير (3) حاويات سعة (23) كوب و(41) حاوية سعة كوب واحد.

وأشار الأغا إلى أنه وفي إطار تعزيز جهود البلدية في الحفاظ على نظافة الشوارع تم توفير (65) صندوق حاويات تم توزيعها على عربات الكارو من أجل تحسين جمع النظافة في كافة الشوارع، فيما تلقى القسم (148) شكوى من الجمهور تشمل شكاوى النظافة وطلبات توفير حاويات لبعض المناطق، إلى جانب تحرير (623) مخالفة وتسليم (1651) إخطاراً.

#بلدية خان يونس

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