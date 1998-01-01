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خدعت زوجها بعد خمس سنوات من موتها!

الثلاثاء 23 يناير 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدعت زوجها بعد خمس سنوات من موتها!



غرائب و عجائب

بسبب حسّها الفكاهي، تمكّنت امرأة من خداع زوجها حتى بعد وفاتها بفترة طويلة. فقد نبّهت فيدري فيتون زوجها قبل وفاتها وأصرّت على أن يهتم بالنباتات ويسقيها وتحديداً تلك الموجودة في الحمام. لكنّه، وبعد مرور سنوات، اكتشف أثناء انتقاله إلى منزل جديد أنّ زوجته خدعته لأنّ النبتة في الحمام اصطناعية، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.

نشرت ابنة فيدري، أنتونيا نيكول رسالة صغيرة مؤثرة، ذكرت فيها مدى تأثير والدتها عليها وعلى والدها بعد مرور خمس سنوات على خسارتها المعركة مع السرطان، عن عمر يناهز الـ69 سنة. 

وكتبت أنتونيا:"قبل وفاة أمي، أعطت أبي تعليمات صارمة مؤكدة عليه أن يعتني بالنباتات وتحديداً النبتة الموجودة في الحمام وأن يسقيها جيداً. اعتنى أبي بهذه النبتة اعتناءاً شديداً وحرص على أن تبقى على قيد الحياة. ومنذ فترة قصيرة، قرّر أبي أن ينتقل إلى منزله الجديد، وحين حمل النبتة، اكتشف أنّها اصطناعية". وأضافت:"أحب أمي كثيراً، فهما معاً منذ أن كانا في الـ16 سنة. لذا فهو مستعد ان يقوم بأي شيء تطلبه منه".

#النبتة #وفاة

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