بيراوي: مستمرون حتى كسر الحصار عن غزة وتعرية جرائم الاحتلال

عقد التحالف الدولي لأسطول الحرية في مدينة غوتنبرغ السويدية، اجتماعاً مهماً لبحث الاستعدادات العملية للحملة القادمة لكسر الحصار عن غزة، وتحريك أسطول تحدي وكسر الحصار البحري الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على قطاع غزة.

وضم الاجتماع ممثلين عن التحالف الدولي في كل من السويد والنرويج وإسبانيا وإيطاليا وماليزيا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة.

وقال رئيس اللجنة الدولية زاهر بيراوي إن تحالف القوى المدنية التضامنية في العالم سيستمر في محاولات كسر الحصار وتعرية جريمة الاحتلال الاسرائيلي الى حين زواله.

وأضاف بيرواوي "آن الأوان لكسر هذا الحصار الاسرائيلي غير القانوني وغير الاخلاقي، وإنهاء معاناة الفلسطينيين والكف عن إجراءات العقاب الجماعي في غزة".

ودعا القوى المؤثرة في العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي إلى بذل المزيد من الضغط والاجراءات العملية التي من شأنها إنهاء الحصار، وخاصة بعد سحب حركة حماس "لكافة المبررات والحجج والذرائع التي يسوقها فارضي الحصار لجريمتهم وتسليمها لمقاليد الحكم في غزة للسلطة الفلسطينية".

ودعا بيراوي، السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية لاتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه التخفيف من معاناة غزة، واستثمار الخطوات الإيجابية التي قامت بها حماس باتجاه المصالحة.