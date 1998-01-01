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قلقيلية: الاضراب الشامل يعمّ كافة مناحي الحياة استجابة لنداء القدس

الثلاثاء 23 يناير 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

عمّ الاضراب الشامل كافة مناحي الحياة في محافظة قلقيلية، استجابة لنداء القدس، والذي أطلقته حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، نصرة لزهرة المدائن، وايقونة العالم اجمع، القدس العربية الفلسطينية، ورفضا لزيارة نائب الرئيس الأمريكي المتصهين، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها، وأعلنت كافة المؤسسات اضرابها، وخلت الشوارع من المارة.

محمود ولوليل امين سر حركة فتح في محافظة قلقيلية شكر أهالي محافظة قلقيلية كافة، ومؤسساتها الرسمية والأهلية والخاصة، وكافة القطاعات من موظفين وطلاب وتجار ومواصلات، وغيرها من القطاعات، لتلبيتهم نداء القدس ونداء الوطن، والتزامهم الشامل والتام بالإضراب الذي دعت اليه حركة فتح، نصرة للقدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وايقونة العواصم، ورفضا لمحاولات تهويدها، وللقرار الارعن من الرئيس الأمريكي ترامب بتهويد القدس، ورفضا لزيارة نائبه للمنطقة، الامر الذي يبرهن على قوة الانتماء الوطني، وتأصله في الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

وأضاف ولوليل الى ان حركة فتح اقرت سلسلة فعاليات غضب ونصرة للقدس ومن ضمنها الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء، تأكيدا على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني النضالية والوحدوية، والتزاما بالبرنامج السياسي لحركة فتح، قائدة الحلم الفلسطيني، نحو تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة، وستستمر بالفعاليات النضالية لمواجهة غطرسة المحتل الاسرائيل، ورفض كل محولات التهويد للقدس، ولإجراءات الاحتلال من استيطان وإرهاب وقتل وتدمير للكل الفلسطيني.

#اضراب #القدس

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